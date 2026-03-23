Мажич высказался об удалениях защитников ЦСКА в матче с «Краснодаром»

Мажич об удалениях Рейса и Мойзеса в матче с «Краснодаром»: «Танашев стопроцентно прав, у него не было выбора. Посмотрите, как Матеус двигался – очевидное агрессивное поведение»

Руководитель департамента судейства РФС Милорад Мажич высказался об удалениях защитников ЦСКА Матеуса Рейса и Мойзеса Барбозы в матче с «Краснодаром» в полуфинале Пути РПЛ Фонбет Кубка России (0:4).

Рейс был удален в конце 1-го тайма за удар плечом в грудь Валентину Пальцеву во время подачи углового. Мойзес получил две желтых карточки во 2-м тайме – после остановки игры он схватил форварда Джона Кордобу сзади за руки и повалил на газон,после чего, вероятно, повздорил с главным арбитром встречи Иналом Танашевым.

Об удалении Рейса

«Очевидное агрессивное поведение. Один раз был толчок, второй, третий. Очевидное движение с чрезмерной силой, бил грубо. Посмотрите, как он двигался и корпусом, и локтем. Это красная, стопроцентно».

Об удалении Мойзеса

«[Танашев] стопроцентно прав. У него не было выбора», – сказал Мажич в эфире «Матч Премьер».
