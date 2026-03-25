Игрок «Динамо» Мх вызван в сборную Туниса

Нападающий махачкалинского «Динамо» Хазем Мастури получил вызов в сборную Туниса по футболу, сообщает пресс‑служба российского клуба.

Сборная Туниса проведет товарищеские матчи против Гаити (28 марта) и Канады (31 марта). Обе встречи пройдут в Торонто.

28‑летний Мастури в нынешнем сезоне сыграл в 22 матчах за махачкалинцев во всех турнирах, забил три мяча и отдал два голевых паса.

«Динамо» с 21 очком занимает 12‑е место в турнирной таблице чемпионата России.

