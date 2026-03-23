«Торпедо» одержало победу над «Челябинском»

Завершился матч 25-го тура Лиги Pari сезона-2025/2026 между «Челябинском» и московским «Торпедо». Команды играли на стадионе «Центральный» в Челябинске. В качестве главного арбитра встречу обслуживал Евгений Галимов из Екатеринбурга. Игра закончилась победой гостей со счётом 1:0.

Единственный гол в матче забил полузащитник московского клуба Даниил Уткин на 82-й минуте.

В предыдущем туре «Челябинск» сыграл вничью с ульяновской «Волгой» (2:2). «Торпедо» одержало победу над «Нефтехимиком» со счётом 3:0.

После 25 матчей команда из Челябинска занимает шестое место в турнирной таблице Первой лиги. У команды 37 очков. «Торпедо» с 30 очками располагается на 13-й строчке.