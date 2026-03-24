Сафонов обратился к болельщикам сборной России

Вратарь сборной России Матвей Сафонов обратился к болельщикам национальной команды перед товарищеской игрой против Никарагуа.

"Всем привет. Я уже в Краснодаре. Я очень жду нашей встречи на стадионе 27 марта. Приходите, очень хочу лично всех увидеть", - сказал Сафонов в интервью пресс-службе сборной.

В рамках мартовских учебно-тренировочных сборов российская команда проведет товарищеские матчи со сборными Никарагуа и Мали. В пятницу, 27 марта, подопечные Валерия Карпина примут в Краснодаре Никарагуа, а 31 марта в Санкт-Петербурге сыграют с малийцами.

Напомним, Матвей Сафонов является воспитанником Академии "Краснодара" и выступал за "быков" до июня 2024 года, после чего перешел в "ПСЖ".