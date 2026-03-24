УЕФА отклонил просьбу АПЛ

УЕФА отклонил запрос клубов АПЛ о расширении заявки на Лигу чемпионов
УЕФА отказался удовлетворить просьбу клубов английской премьер-лиги об увеличении заявок на Лигу чемпионов, сообщает The Guardian.
На заседании клубного комитета УЕФА в феврале этот вопрос обсуждался, но не был включен в повестку следующего заседания исполнительного комитета - он пройдет в среду, 20 мая в Стамбуле перед финалом Лиги Европы.
Действующие правила формирования заявок были введены около 20 лет назад.
Ряд клубов АПЛ настаивали на их расширении из-за увеличения нагрузки и риска травм у футболистов, а также из-за роста числа матчей.
При этом клубный комитет не пришел к единому мнению: мадридский «Атлетико», «Севилья» и «Реал Сосьедад» выступили против инициативы.
Отмечается, что к обсуждению данного вопроса могут вернуться перед началом сезона-2027/28.