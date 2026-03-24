Сафонов рассказал о разделившем его жизнь в Париже на «до и после» событии

Вратарь французского ПСЖ и сборной России Матвей Сафонов в интервью YouTube-каналу национальной команды рассказал, что его жизнь в Париже разделилась на «до и после» после победы в Межконтинентальном кубке.

Футболист заявил, что после турнира его стали чаще узнавать болельщики в Париже, поэтому он начал маскироваться.

«Если я иду в супермаркет, я иду именно за продуктами, а не за тем, чтобы фотографироваться. Поэтому надеваю масочку, капюшончик», — поделился подробностями он.

Ранее французские СМИ признали Сафонова лучшим в матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Челси». Сафонов по ходу игры сделал девять сейвов. Кроме того, он выполнил результативную передачу на Хвичу Кварацхелия во время первой голевой комбинации.

Сафонов выступает за парижский клуб с 2024 года. За это время он выиграл Лигу чемпионов, чемпионат, Кубок и Суперкубок Франции, а также стал победителем Межконтинентального кубка. В финальной игре Межконтинентального кубка-2025 против «Фламенго» он отразил четыре пенальти в послематчевой серии.