В ЦСКА прокомментировали интерес к экс-игроку «Барселоны»

Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо прокомментировал информацию об интересе клуба к экс-полузащитнику «Барселоны» и «Ливерпуля» Филиппе Коутиньо.

«В том или ином виде фамилия Коутиньо упоминалась в клубе, но не более того. Но на момент середины февраля ситуация уже была чуть иной — трансферная кампания ЦСКА была завершена на 99 процентов», — сообщил Брейдо.

Ранее спортивные СМИ сообщали, что ЦСКА рассматривает вариант с подписанием Коутиньо.

33-летний бразильский игрок находится в статусе свободного агента.

На данный момент, бразильский «Васко да Гама» стал последним клубом Коутиньо. Хавбек сыграл 56 матчей за клуб, в которых забил 11 голов и отдал 5 голевых передач.

Последний официальный матч полузащитник провел в воскресенье, 15 февраля.

3,5 миллиона евро - в такую сумму оценивает Коутинью портал Transfermarkt.