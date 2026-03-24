Руководство "Динамо" поддерживает Гусева

Генеральный директор "Динамо" Павел Пивоваров сообщил, что руководство клуба поддерживает тренерский штаб московской команды.

© Rusfootball

"Что изменилось в команде в этом году? Рано делать выводы, штаб работает, были победы и поражения. Мы поддерживаем тренерский штаб", - передает слова Пивоварова ТАСС.

После 22 туров московское "Динамо" занимает 9-е место в турнирной таблице. Бело-голубые набрали 30 очков и находятся в 9 баллах от зоны стыковых матчей.

Напомним, Ролан Гусев был утвержден в качестве главного тренера команды в декабре прошлого года. Соглашение рассчитано до конца этого сезона.