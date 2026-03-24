Экс-нападающий ЦСКА Вагнер Лав объявил о завершении карьеры

41-летний бразильский нападающий Вагнер Лав принял решение завершить игровую карьеру.

Бывший футболист московского ЦСКА Вагнер Лав в соцсетях объявил о завершении карьеры. 41-летний футболист сообщил, что проведет прощальный матч, после чего "повесит бутсы на гвоздь".

При этом дату матча он не назвал.

"Благодаря Богу у меня было много фантастических моментов. У меня исполнилась мечта провести матч на "Маракане", который я считаю лучшим стадионом в мире, сбылась мечта носить футболку сборной Бразилии и забить гол за команду", - сказал Вагнер Лав.

После завершения карьеры Вагнер лав намерен стать помощником тренера в клубе "Ретро".

Форвард долгое время выступал за ЦСКА, завоевав вместе с командой 15 трофеев - Кубок УЕФА, четыре раза стал чемпионом России, 6 раз - обладателем Кубка страны и 4 - Суперкубка.

В 259 матчах за красно-синих Вагнер Лав забил 124 мяча, а еще 53 раза ассистировал партнерам.