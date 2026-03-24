Экс-игрок ЦСКА заявил о скором завершении карьеры

Бывший нападающий московского футбольного клуба ЦСКА бразилец Вагнер Лав в скором времени завершит профессиональную карьеру. Об этом он сообщил на своей странице в Instagram (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Игрок опубликовал видео под названием "Последняя глава". Игрок не уточнил, когда проведет прощальный матч.

"Это сложно. Благодаря Богу у меня было много фантастических моментов. У меня исполнилась мечта провести матч на "Маракане", которую я считаю лучшим стадионом в мире, сбылась мечта носить футболку сборной Бразилии и забить гол за команду", - сказал Вагнер Лав.

Лаву 41 год, с 2025 года он выступает за бразильский клуб "Ретро", играющий в четвертом по силе дивизионе чемпионата Бразилии. Нападающий также выступал за бразильские "Палмейрас", Фламенго", "Коринтианс", "Аваи", турецкие "Аланьяспор" и "Бешикташ", датский "Мидтьюланн", "Монако", казахстанский "Кайрат", китайский "Шаньдун Лунэн". С "Коринтианс" форвард выиграл чемпионат Бразилии 2015 года, с "Кайратом" стал чемпионом Казахстана 2020 года и обладателем кубка страны в 2021 году. В составе сборной Бразилии он провел 20 матчей, забил 4 гола и отдал 4 голевые передачи.

С 2004 по 2012 год и в 2013 году Вагнер Лав выступал за московский ЦСКА. В составе команды он провел 259 матчей, забил 124 гола и отдал 53 голевые передачи. С армейцами бразилец трижды стал чемпионом России, шесть раз выиграл кубок страны, в 2005 году Вагнер Лав с ЦСКА стал обладателем Кубка УЕФА, в финальном матче турнира против португальского "Спортинга" (3:1) бразилец забил третий гол красно-синих. Бразилец занимает второе место в списке лучших бомбардиров ЦСКА в истории, уступая только Григорию Федотову, который забил 137 голов.