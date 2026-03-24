В Еврокомиссию подали жалобу на ФИФА из-за цен на билеты на ЧМ

Европейские организации потребителей Euroconsumers и Football Supporters Europe подали жалобу в Еврокомиссию, обвинив Международную федерацию футбола (ФИФА) в злоупотреблении монопольным положением при продаже билетов на чемпионат мира по футболу. Об этом сообщает европейское издание Politico.

Согласно тексту жалобы, ФИФА, обладая исключительным контролем над продажей билетов, устанавливает завышенные цены и непрозрачные условия для покупателей, что может нарушать статью 102 Договора о функционировании ЕС, запрещающую злоупотребление доминирующим положением на рынке. Организации указывают на ряд предполагаемых нарушений, включая недостаточную прозрачность в распределении мест, использование динамического ценообразования и создание искусственного дефицита дешевых билетов. По их данным, стоимость билетов на финал превышает $4 тыс., что делает посещение турнира недоступным для большинства болельщиков. Издание также отмечает, что в жалобе говорится о дополнительных расходах, включая комиссию за перепродажу, а также о применении маркетинговых инструментов, подталкивающих пользователей к быстрым покупкам. Организации призвали Еврокомиссию принять срочные меры, включая введение ценовых ограничений и повышение прозрачности продаж.

Это не первый скандал, связанный с будущим чемпионатом мира. 11 марта министр спорта Ирана Ахмад Доньямали сообщил, что национальная команда не примет участия в чемпионате мира из-за агрессивных действий США против его страны. Однако 16 марта генеральный секретарь Азиатской конфедерации футбола Виндзор Джон заявил об отсутствии уведомлений от иранской стороны относительно отказа от участия в предстоящем мировом первенстве. 19 марта глава Федерации футбола Ирана Мехди Тадж сказал, что его страна будет бойкотировать США, но не чемпионат. Ранее ТАСС сообщал, что сборная Ирана все три матча группового этапа должна провести в США. Иранская команда попала в один квартет со сборными Бельгии, Египта и Новой Зеландии.

Чемпионат мира стартует 11 июня и завершится 19 июля. В турнире впервые примут участие 48 команд - они будут играть в трех странах: США, Канаде и Мексике.