Губерниев пожелал удачи депутату Свищеву

Губерниев пожелал удачи Свищёву на посту главы Ассоциации лыжных видов спорта России

Чемпионат.com

Спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев пожелал удачи депутату Госдумы Дмитрию Свищёву на посту главы Ассоциации лыжных видов спорта России после недавнего назначения на эту должность.

«Давайте расширим понятие русские лыжи. Тут же не только лыжные гонки. Не будем обижать и принижать достоинства других видов спорта, объединённых под систему FIS. Это и прыжки на лыжах с трамплина с двоеборьем, все виды сноуборда. Свищёв — опытный функционер. Он хорошо знает международную повестку, хорошо знаком с людьми FIS — он неоднократно проводил соревнования в Москве по фристайлу и сноуборду. Про горные лыжи тоже не забываем! Это мощнейший и дорогой вид спорта. Не столько популярный у нас с телевизионной точки зрения, сколько за рубежом. Я отдал свои голоса Свищёву. На волне моего успеха замечательный Свищёв, с которым я давно знаком. Мы общаемся. Я много месяцев назад знал, что он возглавит, но молчал как партизан. Желаю ему всяческих удач. Он молодец! Как бы ни надували щёки сектанты Елены Валерьевны [Вяльбе], она уже не первое лицо. Когда человек не первое лицо, особенно у нас в стране, мы же понимаем, как удачно развиваются события. Надеюсь, что эти виды будут развиваться у нас в стране. Мы будет стараться вернуться, представлять нашу страну за рубежом. Ну и станет меньше бардака, которым славилась Федерация лыжных гонок России», — сказал Губерниев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

