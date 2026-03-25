Transfermarkt назвал самых подешевевших игроков РПЛ. Футболист «Зенита» – с отрывом худший

Статистический портал Transfermarkt провёл промежуточное обновление рыночных стоимостей футболистов Мир Российской Премьер-Лиги. Нападающий «Зенита» Джон Дуран потерял в стоимости € 7 млн, став самым подешевевшим игроком чемпионата России.

Названы самые подешевевшие игроки РПЛ
Полный список самых подешевевших игроков РПЛ по версии Transfermarkt выглядит следующим образом:

  1. Джон Дуран («Зенит») – € 25 млн (- € 7 млн).
  2. Ливай Гарсия («Спартак») – € 7,5 млн (- € 2,5 млн).
  3. Сергей Пиняев («Локомотив») – € 9 млн (- € 1 млн).
  4. Дмитрий Баринов (ЦСКА) – € 8 млн (- € 1 млн).
  5. Мойзес (ЦСКА) – € 5 млн (- € 1 млн).
  6. Тео Бонгонда («Спартак») – € 4 млн (- € 1 млн).
  7. Жоао Виктор (ЦСКА) – € 4 млн (- € 1 млн).
  8. Матеус Рейс (ЦСКА) – € 3 млн (- € 1 млн).
  9. Данил Глебов («Динамо» Москва) – € 7,5 млн (- € 500 тыс.).
  10. Лусиано Гонду (ЦСКА) – € 7,5 млн (- € 500 тыс.).
