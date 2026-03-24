Игрок «Челси» мечтает о переходе в «Реал»

Энцо разочарован увольнением Марески из «Челси» и рассматривает варианты ухода. Мечта хавбека – «Реал» (Бен Джейкобс)
Полузащитник «Челси» Энцо Фернандес не против перейти в «Реал» этим летом.
Как сообщает журналист Бен Джейкобс, для аргентинца такой переход был бы «мечтой». В то же время «Мадрид» пока не предпринимал никаких шагов для возможного трансфера.
Также 25-летний игрок интересен «Аль-Иттихаду», но на данном этапе карьеры Энцо не рассматривает переход в чемпионат Саудовской Аравии.
«Челси» не хочет ухода Фернандеса, но сам футболист активно рассматривает варианты, не настаивая при этом на переходе. Хавбек был разочарован увольнением Энцо Марески с поста тренера «Челси».
Sports.ru: главные новости
