Сборная России проводит тренировку без Головина, футболист «Монако» пока не прибыл в расположение национальной команды
Сборная России проводит тренировку перед матчем с командой Никарагуа без полузащитника «Монако» Александра Головина, передает корреспондент «Матч ТВ» с места событий.
В тренировочном процессе также не принимает участие полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков, у него травма.
Команда Валерия Карпина в рамках BetBoom матчей сборной России сыграет с Никарагуа 27 марта в Краснодаре, с Мали 31 марта в Санкт‑Петербурге.
