Сборная России проводит тренировку без Головина

Сборная России проводит тренировку перед матчем с командой Никарагуа без полузащитника «Монако» Александра Головина, передает корреспондент «Матч ТВ» с места событий.

© Матч ТВ

В тренировочном процессе также не принимает участие полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков, у него травма.

Команда Валерия Карпина в рамках BetBoom матчей сборной России сыграет с Никарагуа 27 марта в Краснодаре, с Мали 31 марта в Санкт‑Петербурге.

Прямую трансляцию матча сборных России и Никарагуа смотрите с 18:30 мск на телеканале «Матч ТВ», а также на сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.