Абаскаль уволен из мексиканского клуба

Гильермо Абаскаль уволен с поста главного тренера мексиканского «Атлетико Сан-Луис».

«Клуб сообщает, что по взаимному соглашению достигнута договоренность с Гильермо Абаскалем о досрочном прекращении его полномочий в качестве главного тренера нашей команды», – говорится в заявлении клуба.

Бывший тренер «Спартака» Абаскаль возглавил «Атлетико» 30 мая 2025 года. Сейчас клуб занимает 15-е место в чемпионате Мексики из 18, выиграв лишь один из шести последних матчей турнира.