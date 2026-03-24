Выяснилось, участвовал ли Сафонов в тренировке сборной России

Вратарь ПСЖ Матвей Сафонов принял участие в тренировке сборной России по футболу во вторник, полузащитник "Монако" Александр Головин пропускает занятие, так как еще не прилетел в расположение национальной команды. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Сбор российских футболистов стартовал 23 марта. Перед матчем с командой Никарагуа сборная России тренируется на базе "Краснодара" в Четуке. Также в занятии не принял участия полузащитник московского "Локомотива" Алексей Батраков, ранее клуб сообщил, что он пропустит матчи из-за повреждения.

Матч между сборными России и Никарагуа пройдет 27 марта в Краснодаре и начнется в 19:30 мск. Как ранее сообщали ТАСС в Российском футбольном союзе, игра пойдет в рейтинг Международной федерации футбола, россияне занимают в нем 36-е место, команда Никарагуа - 130-е. 31 марта российские футболисты сыграют с командой Мали в Санкт-Петербурге.