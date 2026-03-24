Стало известно о проблемах со здоровьем у защитника «Зенита»

Защитник «Зенита» Игорь Дивеев прокомментировал информацию о том, что он пропустит мартовские сборы национальной команды России.

«После недавней простуды у меня начались осложнения в виде синусита (головные боли, заложенность носа), поэтому вместе с медицинским штабом сборной мы приняли решение, что для меня сейчас будет лучше продолжить восстановление под наблюдением клубных врачей, чтобы быть в полной готовности к апрельским играм чемпионата», — сказал Дивеев.

Из-за проблем со здоровьем Дивеев пропустит товарищеские матчи с Мали и Никарагуа. Встречи пройдут 27 и 31 марта соответственно.

Дивеев перешел в «Зенит» из ЦСКА зимой в рамках обмена. В армейский клуб перешел форвард Лусиано, петербургская команда в свою очередь, по информации СМИ, доплатила еще 2 млн евро.

Лусиано перешел в «Зенит» летом 2024 года за 12 млн евро. Дивеев выступал за ЦСКА с 2019 года. Армейцы заплатили «Уфе» за защитника 1,5 млн евро.

После 22 туров чемпионата России «Зенит» занимает второе место в турнирной таблице, набрав 48 очков.