Защитник "Краснодара" поделился впечатлениями после вызова в сборную

Защитник "Краснодара" Валентин Пальцев поделился впечатлениями после вызова в национальную сборную России на товарищеский матч с командой Никарагуа.

- Приятно находиться дома и приятно быть в составе сборной России.

- Как отреагировали на вызов? Какие эмоции испытали?

- Я к этому (вызову) стремлюсь. И благодаря "Краснодару" это становится еще реальнее. Я надеялся, верил и работал, чтобы клуб оставался в верху таблицы и я лично вызывался в сборную.

- Как проходит адаптация?

- Все поддерживают, все подсказывают, хорошая команда.

- Беседы с Карпиным были?

- Личных бесед еще не было. Были рабочие подсказки.

- Что знаете о сопернике? О его силе?

- Ничего абсолютно.

- Пообщались с Сафоновым?

- Пока не удалось пообщаться.

- Есть планы поспрашивать что-то по Парижу, по "ПСЖ"?

- Если будет время, то я спрошу.

- Что для вас быть в сборной России?

- Гордость!