Защитник "Краснодара" поделился впечатлениями после вызова в сборную

Защитник сборной России - о Никарагуа: о сопернике не знаю абсолютно ничего
Защитник "Краснодара" Валентин Пальцев поделился впечатлениями после вызова в национальную сборную России на товарищеский матч с командой Никарагуа.
- Приятно находиться дома и приятно быть в составе сборной России.
- Как отреагировали на вызов? Какие эмоции испытали?
- Я к этому (вызову) стремлюсь. И благодаря "Краснодару" это становится еще реальнее. Я надеялся, верил и работал, чтобы клуб оставался в верху таблицы и я лично вызывался в сборную.
- Как проходит адаптация?
- Все поддерживают, все подсказывают, хорошая команда.
- Беседы с Карпиным были?
- Личных бесед еще не было. Были рабочие подсказки.
- Что знаете о сопернике? О его силе?
- Ничего абсолютно.
- Пообщались с Сафоновым?
- Пока не удалось пообщаться.
- Есть планы поспрашивать что-то по Парижу, по "ПСЖ"?
- Если будет время, то я спрошу.
- Что для вас быть в сборной России?
- Гордость!