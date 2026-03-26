Защитник "Спартака" высказался о предстоящем матче против "Зенита"

Защитник "Спартака" Кристофер Ву поделился ожиданиями от игры с "Зенитом" в 1/2 финала Пути регионов Кубка России.

"В матче чемпионата мы играли хорошо, но совершили несколько ошибок. Думаю, если мы избежим этих ошибок, то можем победить в кубковой игре и забить, как сделали это в матче с "Оренбургом". Возможность выиграть Кубок России для нас — большая мотивация", - сказал Ву.

Матч между "Спартаком" и "Зенитом" в рамках второго этапа полуфинала Пути регионов Кубка России состоится 8 апреля. Игра пройдет в Санкт-Петербурге на стадионе "Газпром Арена". Проигравший по итогам встречи завершит выступление на турнире.

Напоним, ранее команды встречались в 21-м туре Российской Премьер-Лиги 14 марта. Поединок завершился гостевым поражением красно-белых со счетом 0:2.