Дебютант сборной России рассказал о впечатлениях от общения с Карпиным

Дебютант сборной России Петров рассказал о впечатлениях от общения с Карпиным
Дебютант сборной России полузащитник калининградской "Балтики" Максим Петров получил хорошее и доброе впечатление от первого общения с главным тренером национальной команды Валерием Карпиным. Об этом Петров рассказал журналистам.
Сборная России 27 марта в Краснодаре сыграет с командой Никарагуа, 31 марта в Санкт-Петербурге состоится матч с малийцами. Петров впервые вызван в сборную России.
"Думаю, что к этому стремятся все футболисты страны, это главная сборная, - сказал Петров. - Конечно, когда приехал, то сначала с одноклубниками общался, дальше друг Александр Сильянов, Евгений Морозов, в "Локомотиве" мы прошли с ними долгую часть времени. С Карпиным уже общались, зашли в комнату с Мингияном Бевеевым. Хорошее, доброе впечатление".
"Конечно, [главный тренер "Балтики"] Андрей Викторович Талалаев поздравил. Он сказал, что я сам все знаю, нужно доказывать. В каком [матче] сыграть - не мне решать, хотелось бы просто выйти за сборную. Все поздравляли, необычных поздравлений не было", - добавил полузащитник.
