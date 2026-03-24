Дебютант сборной России рассказал о впечатлениях от общения с Карпиным

Дебютант сборной России полузащитник калининградской "Балтики" Максим Петров получил хорошее и доброе впечатление от первого общения с главным тренером национальной команды Валерием Карпиным. Об этом Петров рассказал журналистам.

Сборная России 27 марта в Краснодаре сыграет с командой Никарагуа, 31 марта в Санкт-Петербурге состоится матч с малийцами. Петров впервые вызван в сборную России.

"Думаю, что к этому стремятся все футболисты страны, это главная сборная, - сказал Петров. - Конечно, когда приехал, то сначала с одноклубниками общался, дальше друг Александр Сильянов, Евгений Морозов, в "Локомотиве" мы прошли с ними долгую часть времени. С Карпиным уже общались, зашли в комнату с Мингияном Бевеевым. Хорошее, доброе впечатление".