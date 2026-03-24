Мостовой отреагировал на увольнение Абаскаля

Мостовой об увольнении Абаскаля: «Главное, чтобы он в «Спартак» опять не вошел!»
Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой отреагировал на увольнение Гильермо Абаскаля.
Ранее бывший тренер «Спартака» ушел с поста тренера мексиканского «Атлетико Сан-Луис» «по взаимному соглашению».
«Друзья, сегодня с утра узнал новость: Гильермо Абаскаль ушел со своего поста. Ох, елки-палки. Говорят, что он сам ушел. Но нам неважно. Главное, чтобы он в «Спартак» опять не вошел!» – сказал Александр Мостовой в видео в телеграм-канале.
