Футболист "Балтики" высказался о борьбе за чемпионство

Футболист "Балтики" Максим Петров высказался о выступлении калининградской команды после возобновления чемпионата России.

- Первые игры после рестарта получились чуть хуже, чем планировали. Но уже набираем форму все больше и больше.

- Есть цели какие-то? Может, войти в тройку?

- Мы хотим быть как можно выше, выкладываемся по полной. Мы будем делать все возможное.

- Чемпионских амбиций нет? Талалаев говорит, что "Балтика" будет бороться до конца. Как вы внутри воспринимаете таких слова?

- Конечно, ситуация складывается так, что мы можем конкурировать. Дальше будет все зависит от нас.

- Бросить вызов "Зениту" и "Краснодару" готовы?

- Будем стараться.