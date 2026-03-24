РФС проведет реформу системы соревнований женских команд

Российский футбольный союз (РФС) проводит реформу системы соревнований женских команд, сообщает пресс‑служба организации.

Начиная с сезона 2026 года, Первая лига становится полноценным вторым дивизионом в системе профессиональных соревнований. Кроме того, создан новый турнир — Вторая лига, в которой будут выступать любительские команды. Участниками Первой лиги станут 10 команд: «Акрон‑Академия Коноплева», «Балтика», «Волгарь», «Оренбург», «Пари НН», «Сочи», «Строгино», «Урал», «Факел», «Челябинск‑ОСШ».

Соревнование пройдет с мая по октябрь в формате гладкого турнира — в два круга по системе «каждый с каждым». Всего команды проведут 90 матчей.

— Эти изменения имеют стратегическое значение для женского футбола в России. Мы продолжаем выстраивать целостную систему, обеспечивающую непрерывное развитие игроков — от детско‑юношеского уровня до профессионального. Реформа также направлена на расширение регионального присутствия женского футбола и сохранение его в структурах профессиональных клубов, — приводит слова генерального секретаря РФС Максима Митрофанова пресс‑служба организации.

Во Второй лиге выступят более 40 команд из межрегиональных объединений Золотое кольцо, Северо‑Запад, Сибирь, Приволжье, Урал и Западная Сибирь, Центр, Юг и Северный Кавказ, а также из Москвы, Московской области и Санкт‑Петербурга. Турнир пройдёт в два этапа: предварительный зональный этап и финальная стадия под эгидой РФС.

