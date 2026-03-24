Экс-тренер сборной Аргентины раскритиковал современный футбол

Хорхе Сампаоли: «Современный футбол – скорее набор индивидуальных действий, чем командная игра. Это отражает современное общество, где каждый сосредоточен на себе – с этим нужно бороться»
Бывший главный тренер сборной Аргентины Хорхе Сампаоли отметил снижение роли командного взаимодействия в современном футболе.
– Как вы думаете, распространилась ли в последние годы культура, привнесенная Кройффом?
– На сегодняшний день самый яркий ее представитель – Пеп Гвардиола из «Манчестер Сити», который продолжил позиционную игру и идею доминирования над соперниками на их половине поля. Но таких идей придерживается лишь несколько команд. Современный футбол стал видом спорта, в большей степени основанным на персональных противостояниях, один на один. Между игроками стало меньше общения.
– Что это значит?
– Футбол стал другим. Я бы хотел, чтобы было больше командной игры, потому что, по-моему, именно это делает этот вид спорта особенным. Сегодняшний футбол похож скорее на набор индивидуальных действий, чем на командную игру.
– Как вы думаете, футбол стремится к этому, к единоборствам?
– Да, безусловно. Это также отражает современное общество. Человек становится все более эгоцентричным, сосредоточенным на себе, на своем телефоне, на своем собственном мире. Меньше делится информацией с другими. Собрать команду для совместной работы становится все сложнее. Вот почему с этой тенденцией необходимо бороться, – сказал Сампаоли.
Евгений Бабурин выбыл до конца сезона с травмой голеностопа
Ирина Привалова: «Думаю, что не далек тот день, когда мы увидим нашу команду и будем за нее болеть на международных соревнованиях»
Леброн Джеймс не получит от какой-либо команды зарплату в 50 млн долларов, но может остаться в «Лейкерс», если пойдет на понижение (Рамона Шелберн)
