Стало известно, когда «Зенит» сыграет с «Црвеной Звездой»

«Црвена Звезда» проведет товарищеский матч с «Зенитом» в июле.

Об этом сообщил гендиректор сербского клуба Звездан Терзич. Также он опроверг информацию о том, что главный тренер «Црвены Звезды» Деян Станкович отказался от товарищеского матча со «Спартаком», так как посчитал красно-белых более слабым соперником – ранее об этом писал «Mash на спорте».