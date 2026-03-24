«Црвена Звезда» сыграет с «Зенитом» в июле, заявил гендиректор клуба Терзич. «Спартак» не обращался к сербам по поводу матча

«Црвена Звезда» проведет товарищеский матч с «Зенитом» в июле.

Стало известно, когда «Зенит» сыграет с «Црвеной Звездой»
Об этом сообщил гендиректор сербского клуба Звездан Терзич. Также он опроверг информацию о том, что главный тренер «Црвены Звезды» Деян Станкович отказался от товарищеского матча со «Спартаком», так как посчитал красно-белых более слабым соперником – ранее об этом писал «Mash на спорте».

«У нас запланирован матч с «Зенитом» в июле, и это вполне нормально, ведь мы играем с «Зенитом» каждый год. Никто из «Спартака» не связывался с нами по поводу этого матча, и неправда, что Деян Станкович делал какие-либо заявления относительно товарищеских матчей», – сказал Терзич.
