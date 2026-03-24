Андрей Аршавин оценил текущую форму "Краснодара" в чемпионате России.

По мнению бывшего форварда, команда вновь обрела уверенность после крупной победы над ЦСКА.

- "Краснодар" поймал кураж после игры с ЦСКА (4:0). Тот чемпионский, который был у них в прошлом году. Этот матч вернул им уверенность в себе, - сказал эксперт в выпуске "Это футбол, брат!".

В следующем туре краснодарцы подтвердили форму, разгромив "Пари НН" со счётом 5:0. Сейчас команда Мурада Мусаева возглавляет таблицу, имея в активе 49 очков и опережая "Зенит" на один балл.