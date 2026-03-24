Чешская полиция провела десятки задержаний из-за коррупции в футболе

Полиция задержала в Чехии несколько десятков человек в связи с подозрением в коррупции в футболе. Об этом сообщил новостной портал Isport.

Полиция, как следует из сообщения, расследует подозрения о влиянии задержанных на результаты матчей с целью обогащения через ставки на итоги футбольных встреч у букмекеров. Расследование, согласно порталу, касается, в частности, матчей национальной первой лиги и молодежных соревнований.

Полиция проводит оперативные действия главным образом в восточной части республики - Моравии. Среди подозреваемых в коррупции, как следует из сообщения, находятся футбольные функционеры, судьи и игроки.

Расследование, в котором задействованы Европол и Интерпол, инициировала Футбольная ассоциация Чехии. Ее председатель Давид Трунда назвал происходящее крупнейшей антикоррупционной операцией в истории чешского футбола.