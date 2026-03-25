Абаскаль готов вернуться в Россию

Бывший главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль, который 24 марта расторг по взаимному согласию контракт с мексиканским «Атлетико Сан‑Луис», заявил, что готов вернуться в Россию, передает «Матч ТВ».

«Вернуться в Россию? Да, конечно. Россия — это прекрасная страна, в которой отличный сильный чемпионат», — сказал Абаскаль.

Абаскаль возглавил «Спартак» летом 2022 года. В первом сезоне под его руководством красно-белые финишировали на третьем месте в чемпионате страны.

14 апреля 2024 года Абаскаль был уволен с поста главного тренера «Спартака». После рестарта сезона-2023/24 команда под его руководством смогла одержать лишь одну победу в пяти матчах Российской премьер-лиги (РПЛ).

В текущем сезоне «Спартак» занимает шестое место, набрав 38 очков.