Полузащитник Умяров: "Спартак" сам создал себе проблемы

Наиль Умяров оценил текущее положение "Спартака" в чемпионате России.

Полузащитник отметил необходимость исправлять ситуацию в весенней части чемпионата после неудачного выступления осенью.

- Мы создали себе проблемы в первой части сезона до зимы - достаточно неприятные в плане очков и нахождения в таблице. Сейчас единственный путь - это набирать как можно больше очков, - цитирует Умярова "Чемпионат".

После 22 туров красно-белые располагаются на 6-й позиции, имея в активе 38 очков. В следующем матче спартаковцы сыграют с "Локомотивом" дома, встреча запланирована на 5 апреля.