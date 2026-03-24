Полузащитник Умяров: "Спартак" сам создал себе проблемы

Умяров заявил, что "Спартак" сам создал себе проблемы
Наиль Умяров оценил текущее положение "Спартака" в чемпионате России.
Полузащитник отметил необходимость исправлять ситуацию в весенней части чемпионата после неудачного выступления осенью.
- Мы создали себе проблемы в первой части сезона до зимы - достаточно неприятные в плане очков и нахождения в таблице. Сейчас единственный путь - это набирать как можно больше очков, - цитирует Умярова "Чемпионат".
После 22 туров красно-белые располагаются на 6-й позиции, имея в активе 38 очков. В следующем матче спартаковцы сыграют с "Локомотивом" дома, встреча запланирована на 5 апреля.