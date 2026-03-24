Холанд купил самую дорогую книгу в Норвегии

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд купил самую дорогую норвежскую книгу.

© Sports.ru

25-летний футболист и его отецАльф-Инге Холанд приобрели редкое издание королевских саг, вышедшее в 1594 году, за 1,3 миллиона норвежских крон (130 тысяч долларов). Автором оригинала считается скальд и прозаик Снорри Стурлусон, живший в XIII веке.

Холанд-младший отдал книгу в дар родному муниципалитету Тиме при условии, что она будет доступна для всех желающих в местной библиотеке. Книга будет выставлена в безопасных условиях.

Отмечается, что семья Холандов купила книгу еще в декабре, но пресс-релиз был сделан только сегодня.