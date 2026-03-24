Комментатор Генич назвал фаворита этого сезона РПЛ

Футбольный комментатор Константин Генич высказал мнение о фаворите Мир Российской Премьер-Лиги в текущем сезоне.

— Сейчас вот в этой точке за восемь туров до конца… Кто у вас фаворит чемпионата?

— «Зенит», — сказал Генич в новом выпуске на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

Санкт-петербургский клуб занимает вторую строчку в турнирной таблице после 22 туров с 48 очками. Отставание от лидирующего «Краснодара» составляет одно очко. Тройку лидеров замыкает московский «Локомотив», который заработал 44 очка после 22 матчей.

Следующий матч «Зенита» запланирован на 4 апреля. Команда встретится с самарскими «Крыльями Советов».