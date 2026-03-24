Объявлено, кто выступит перед матчем России и Никарагуа

Перед матчем России и Никарагуа выступит певица Miravi с песней «Калинка». РФС посвятит игры Году единства народов России
BetBoom товарищеский матч сборных России и Никарагуа пройдет в Краснодаре 27 марта.
Перед началом встречи Miravi исполнит аранжировку песни «Калинка», сообщили в пресс-службе РФС.
Также в РФС отметили, что матчи с Никарагуа и Мали будут посвящены Году единства народов России, объявленному указом президента России Владимира Путина.
«РФС посвятит товарищеские матчи сборной России Году единства народов России, провозглашенного по инициативе президента Российской Федерации Владимира Путина. Предложение о Годе единства поступило от атамана Всероссийского казачьего общества Виталия Кузнецова на заседании Совета по межнациональным отношениям в Кремле», – заявили в РФС.
Дмитрий Рябыкин: «У «Северстали», как и «Салавата», недостаток кубкового опыта и жесткости, в ключевых матчах в силовой борьбе они теряются. Череповцу против «Торпедо» срочно нужны неожиданные ходы»
«Атлетико» объявил, что Гризманн перейдет в «Орландо» летом
Федор Смолов: «Галицкий запретил Агкацеву разыгрывать мяч ногами, когда он стал основным вратарем после ухода Сафонова. Думал, что это плохо, а потом понял, насколько это крутое решение»
