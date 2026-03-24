Станкевич отказался от матча со «Спартаком»

Бывший главный тренер московского «Спартака» Деян Станкович, ныне возглавляющий белградскую «Црвену Звезду», отказался от товарищеского матча с московской командой. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на спорте».

Тренер решил, что его клубу лучше сыграть с «Зенитом», так как петербургская команда сильнее «Спартака».

11 ноября 2025 года «Спартак» расторг соглашение с тренером Деяном Станковичем по обоюдному согласию сторон. Сербский наставник руководил московским клубом с начала сезона 2024 года. За это время команда провела 64 официальных матча, из которых выиграла 37, свела к ничьей 10 и потерпела 17 поражений.

5 января «Спартак» объявил о назначении на пост главного тренера команды испанца Хуана Карседо. Контракт 52-летнего специалиста со «Спартаком» заключен на срок до лета 2028 года. «Спартак» идет на шестом месте в турнирной таблице РПЛ, набрав 38 баллов после 22 туров.