Главный тренер сборной Мали рассказал, когда его команда прилетит в Россию

Главный тренер сборной Мали Том Саинтфит рассказал «Матч ТВ», что его команда прибудет в Санкт‑Петербург на товарищеский матч со сборной России 27–28 марта.

Команда Валерия Карпина проводит сбор на базе «Краснодара». В пятницу сборная России сыграет на поле «быков» против команды Никарагуа, а 31 марта встретится в Санкт‑Петербурге со сборной Мали.

— Я вылечу в четверг вечером и прибуду в Санкт‑Петербург в пятницу утром. Игроки прибудут в пятницу‑субботу, — сказал Саинтфит «Матч ТВ».

Прямые трансляции BetBoom матчей сборной России смотрите на телеканале «Матч ТВ», а также сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.