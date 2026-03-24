Тренер «Крыльев Советов» возглавит «Актобе»

Главный тренер «Крыльев Советов» Магомед Адиев возглавит «Актобе». Специалист встретился с руководством казахстанского клуба и согласовал все условия сотрудничества. Об этом сообщает телеграм-канал AmanVIBE. Источники «Чемпионата» также подтверждают эту информацию.

По сведениям указанного телеграм-канала, руководство «Актобе» готово выплатить компенсацию самарскому клубу, чтобы Адиев в ближайшее время смог возглавить казахстанскую команду.

Как подчёркивает источник «Чемпионата», в «Крыльях Советов» хотят, чтобы Адиев остался.

48-летний специалист возглавляет самарскую команду с лета 2025 года. После 22 туров Мир РПЛ «Крылья Советов» набрали 21 очко и занимают 13-е место.