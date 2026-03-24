Адиев прокомментировал информацию о переговорах с "Актобе"

Главный тренер "Крыльев Советов" Магомед Адиев подтвердил, что находится в Казахстане.

"Да, я в Астане и общаюсь с представителями "Актобе". Они хотят, чтобы я возглавил команду уже сейчас. Но у меня есть обязательства перед "Крыльями Советов" и их председателем совета директоров Яковлевым, который в меня поверил. Пока непонятно, чем закончится эта история, но лично я веду разговор о назначении на лето. Думаю, что завтра вопрос так или иначе решится. Но по-человечески мой переход в "Актобе" может произойти сейчас, а не летом — только если Дмитрий Николаевич меня отпустит", - сказал Адиев.

Напомним, ранее сегодня, 24 марта, появилась информация о том, что Магомед Адиев может в ближайшее время покинуть пост главного тренера "Крыльев Советов" и возглавить казахстанский "Актобе". Позднее в пресс-службе самарского клуба заявили, что не станут комментировать слухи.

Адиев работает в "Крыльях" с лета прошлого года, сменив Игоря Осинькина. Под его руководством самарская команда провела 31 матч в чемпионате и Кубке России, в которых одержала 11 побед, 6 раз сыграла вничью и 14 раз проиграла. После 22 сыгранных туров самарцы занимают 13-ю строчку в турнирной таблице РПЛ, находясь в зоне стыковых матчей за право остаться на будущий сезон в высшем дивизионе.