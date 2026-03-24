В The Sun поделились инсайдом о сроках возвращения де Лигта и Мартинеса после травм

Центральный защитник «Манчестер Юнайтед» Маттейс де Лигт надеется восстановиться после травмы спины как можно скорее, чтобы успеть сыграть в нынешнем сезоне. Ожидается, что его коллега по амплуа Лисандро Мартинес тоже успеет вернуться на поле до лета. Об этом сообщает The Sun.

В The Sun поделились инсайдом о сроках возвращения де Лигта и Мартинеса после травм
Сообщается, что проблемы со спиной беспокоят нидерландца всё меньше, по этой причине ни клуб, ни сам игрок не стали торопиться с хирургическим вмешательством.

Лисандро Мартинес, который восстанавливается после травмы берцовой кости, должен вернуться в строй в апреле. Главный тренер команды Майкл Кэррик видит в нём замену для Гарри Магуайра.

На данный момент «Манчестер Юнайтед» располагается на третьей строчке в турнирной таблице АПЛ.

