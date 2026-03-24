В The Sun поделились инсайдом о сроках возвращения де Лигта и Мартинеса после травм

Центральный защитник «Манчестер Юнайтед» Маттейс де Лигт надеется восстановиться после травмы спины как можно скорее, чтобы успеть сыграть в нынешнем сезоне. Ожидается, что его коллега по амплуа Лисандро Мартинес тоже успеет вернуться на поле до лета. Об этом сообщает The Sun.

Сообщается, что проблемы со спиной беспокоят нидерландца всё меньше, по этой причине ни клуб, ни сам игрок не стали торопиться с хирургическим вмешательством.

Лисандро Мартинес, который восстанавливается после травмы берцовой кости, должен вернуться в строй в апреле. Главный тренер команды Майкл Кэррик видит в нём замену для Гарри Магуайра.

На данный момент «Манчестер Юнайтед» располагается на третьей строчке в турнирной таблице АПЛ.