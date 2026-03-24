$80.9693.92

Довбик — самый дорогий игрок из стран бывшего СССР в Серии А, Мхитарян — третий

Портал Transfermarkt провёл обновление рыночных стоимостей футболистов из стран бывшего СССР, выступающих в итальянской Серии А. Самым дорогим игроком стал украинский нападающий «Ромы» Артём Довбик, чья рыночная стоимость оценивается в € 15 млн. При этом он потерял в цене € 5 млн по сравнению с последним обновлением.

Самые дорогие игроки из стран бывшего СССР в Серии А по версии Transfermarkt:

  1. Артём Довбик («Рома») — € 15 млн.
  2. Гвидас Гинеитис («Торино») — € 5,5 млн.
  3. Генрих Мхитарян («Интер») — € 3,5 млн.
  4. Руслан Малиновский («Дженоа») — € 2,5 млн.
  5. Сергей Перчун («Торино») — € 1,5 млн.
  6. Саба Сазонов («Торино») — € 1 млн.
  7. Эрнестас Лисёнок («Дженоа») — € 200 тыс.
