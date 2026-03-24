«МЮ» сократил список кандидатов на замену Каземиро до трёх футболистов

«Манчестер Юнайтед» остановился на трёх футболистах, способных заменить полузащитника Каземиро, который покинет клуб по окончании сезона. Об этом сообщает Daily Mail.

По информации источника, главными претендентами на место бразильского игрока являются Сандро Тонали из «Ньюкасла», Эллиот Андерсон из «Ноттингем Форест» и Адам Уортон из «Кристал Пэлас».

Подчёркивается, что «красные дьяволы» могут начать искать ещё одного полузащитника в случае ухода из команды Мануэля Угарте. Однако манкунианцы столкнутся с конкуренцией со стороны других клубов чемпионата Англии, в том числе «Манчестер Сити».

Каземиро играет за «Манчестер Юнайтед» с лета 2022 года.