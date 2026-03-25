Футболист Мохаммед Салах покинет "Ливерпуль" после окончания сезона

33-летний египетский нападающий Мохаммед Салах объявил о своем уходе из «Ливерпуля» по окончании нынешнего сезона. В эмоциональном видеообращении, опубликованном в социальной сети X, футболист поблагодарил клуб, болельщиков и партнеров по команде, назвав время, проведенное в английском клубе, лучшим периодом своей карьеры и жизни. Он подчеркнул, что «Ливерпуль» навсегда останется для него домом.

Салах выступает за мерсисайдцев с лета 2017 года. В нынешнем сезоне на его счету 5 голов и 6 результативных передач в 22 матчах Английской премьер-лиги. В прошлом сезоне он стал лучшим бомбардиром и ассистентом чемпионата. В апреле стороны продлили соглашение на два года.

Всего за «Ливерпуль» египтянин провел 420 матчей, забил 250 голов и отдал 116 голевых передач. Он занимает третье место в списке лучших снайперов клуба, уступая только Иану Рашу (339) и Роджеру Ханту (271). За время выступлений в составе английской команды Салах завоевал титул чемпиона Англии, побеждал в Лиге чемпионов, Кубке и Суперкубке Англии, Суперкубке УЕФА, клубном чемпионате мира и дважды выигрывал Кубок лиги.

До перехода в «Ливерпуль» нападающий защищал цвета итальянских «Фиорентины» и «Ромы», лондонского «Челси» и швейцарского «Базеля». В составе сборной Египта он дважды становился серебряным призером Кубка африканских наций.

