Мохамед Салах покинет «Ливерпуль» по окончании сезона

Нападающий Мохамед Салах объявил, что покинет футбольный клуб «Ливерпуль» после окончания текущего сезона.

— К сожалению, этот день настал. Это первая часть моего прощания. Я уйду из «Ливерпуля» по окончании сезона. Я хочу сказать, что никогда не представлял, насколько этот клуб, люди, город станут частью меня. «Ливерпуль» — не просто футбольный клуб, это страсть, история, дух. Я не могу объяснить это словами, — сказал египетский форвард в обращении в социальных сетях.

Клуб также подтвердил уход футболиста на официальном сайте. Салах выступает за «Ливерпуль» с 2017 года, в составе «красных» футболист провел 435 матчей во всех турнирах, забил 255 голов и сделал 122 результативные передачи. Салах четырежды становился лучшим бомбардиром сезона Английской премьер‑лиги. Нападающий стал двукратным чемпионом Англии, обладателем Кубка Англии и Кубка лиги, выиграл Лигу чемпионов и клубный чемпионат мира.