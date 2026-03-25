«Мы не входим в число главных фаворитов». Капитан сборной Германии Киммих – о ЧМ-2026

Капитан сборной Германии и полузащитник мюнхенской «Баварии» Йозуа Киммих перед товарищескими матчами с Швейцарией (27 марта) и Ганой (30 марта) высказался о шансах своей национальной команды победить на чемпионате мира 2026 года.

«Мы не входим в число главных фаворитов, потому что в последних турнирах мы не показывали должного уровня. Но как только всё начнётся, никому не будет дела до того, что было четыре или восемь лет назад. Я ожидаю, что каждый выложится на 100%, сосредоточившись на главном. Мы зависим от того, что все будут здоровы и смогут набрать хорошую форму. Самое важное — это то, что все игроки доступны. У нас есть шанс ещё больше сплотиться как команда. Мы должны сосредоточиться на том, что нас ждёт в ближайшее время. Пока мы не можем концентрироваться на чемпионате мира — к тому времени состав команды может немного измениться. Важно провести две позитивные игры», – приводит слова Киммиха Sky Sport Germany.

Напомним, Германия не смогла выйти из группы на чемпионатах мира 2018 и 2022 годов.