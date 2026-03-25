Акинфееву посоветовали завершить карьеру

Бывший футболист ЦСКА и сборной СССР Владимир Пономарев отреагировал на ошибку голкипера команды Игоря Акинфеева в матче с махачкалинским «Динамо», посоветовав вратарю завершить карьеру, передает «Советский спорт».

«Я видел его ошибку в матче с Махачкалой. Нехорошо. Я давно говорю, Игорьку надо заканчивать. Хочется играть, конечно, но и реакция не та, и движения не те. Все с возрастом проходит», — сказал Пономарев.

21 марта ЦСКА в 22-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ) обыграл махачкалинское «Динамо» с результатом 3:1. Единственный гол махачкалинского клуба оформил Гамид Агаларов на 25-й минуте игры после ошибки Акинфеева.

Армейский клуб поднялся на четвертую строчку турнирной таблицы национального первенства, набрав 39 очков. Такое же количество баллов у калининградской «Балтики», которая еще не играла свой матч 22-го тура. В следующем туре РПЛ, который состоится после паузы на матчи сборных, ЦСКА 4 апреля сыграет на выезде с тольяттинским «Акроном», стартовый свисток для футболистов прозвучит в 13:00 по московскому времени.