Комментатор Орлов назвал лучшего игрока матча «Динамо» — «Зенит»

Известный футбольный комментатор и журналист Геннадий Орлов выбрал лучшего футболиста по итогам матча 22-го тура Мир Российской Премьер-Лиги «Динамо» — «Зенит». Команды встретились в Москве. Игра завершилась со счётом 3:1 в пользу петербургской команды. Орлов назвал лучшим игроком встречи полузащитника петербуржцев Максима Глушенкова.

— Кому бы вы отдали приз лучшему игроку матча «Динамо» — «Зенит»? Соболеву или Глушенкову?

— Я бы отдал Глушенкову награду. Потому что в общей игре он был точнее в передачах. А у Соболева были потери мяча, на ровном месте не мог сделать точную передачу. Но оба хороши были. Прибавили все, и защитники аккуратно сыграли, а Адамов, — сказал Геннадий Орлов в эфире «Радио Зенит».

По состоянию на сегодняшний день «Зенит» (48 очков) занимает второе место в турнирной таблице РПЛ. Лидирует в чемпионате России «Краснодар» (49).