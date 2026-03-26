Экс-игрок «Крыльев Советов» посочувствовал самарским болельщикам

Бывший защитник «Крыльев Советов» Иван Таранов в разговоре с корреспондентом «Спорт День за Днем» Михаилом НЮХИНЫМ высказался о положении самарской команды в РПЛ.

– После 22 туров «Крылья Советов» на 13-м месте, до зоны прямого вылета три очка. У них – 21 очко, у «Оренбурга» – 18, у «Пари НН» – 20 очков, они на 14-м месте. Как оцениваете шансы «Крыльев Советов» сохранить прописку в РПЛ?

– Уже не первый раз«Крылья» попадают в такую ситуацию, когда находятся на грани вылета. И бывало, что сохраняли прописку, бывало, что вылетали, потом опять возвращались. Все зависит от того, в каком команда находится состоянии, в каком настроении. Знаете, опять же, когда мы можем рассуждать с поверхности и не знать ситуацию изнутри, можно просто в молоко стрелять.

Нужно понимать, что происходит там внутри, чтобы дать какую-то определенную оценку тому, что сможет, не сможет там, какие настроения вообще ходят в команде, какие разговоры, какая атмосфера внутри коллектива. Поэтому я все-таки, конечно, надеюсь, что «Крылья Советов» сохранят прописку в Премьер-лиге.

Вот эта болтанка каждый год, то туда, то сюда –это уже, наверное, я убежден, что бедные болельщики уже заждались того, что команда будет показывать стабильные результаты и будет бороться за высокие места. Поэтому я даже сочувствую болельщикам, которые ходят на футбол. Я знаю, в Самаре очень хорошие болельщики и большая армия болельщиков. Все ждут, все надеются на «Крылья Советов», и очень хочется, чтобы команда сохранила прописку, – отметил Таранов.

В 23-м туре «Крылья Советов» сыграют на выезде с «Зенитом». Матч состоится 4 апреля в Петербурге.