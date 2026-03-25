Полузащитник Хвича Кварацхелия стал капитаном сборной Грузии по футболу. Об этом сообщает пресс-служба сборной.

© Соцсети

"Для меня каждый футболист - капитан. Главное - бороться друг за друга", - сказал Кварацхелия.

Ранее капитаном грузинской сборной был защитник Гурам Кашия. С 2021 года он выступает за словацкий "Слован". Ранее 38-летний защитник играл за тбилисские "Динамо" и "Локомотив", нидерландский "Витесс" и американский "Сан-Хосе". Кашия является рекордсменом сборной Грузии по числу игр (128).

Кварацхелии 25 лет, он выступает за французский "Пари Сен-Жермен", в прошлом сезоне в составе команды он стал чемпионом Франции, обладателем кубка страны, победителем Лиги чемпионов. В 37 матчах текущего сезона Кварацхелия забил 12 голов и отдал 7 результативных передач. Ранее он выступал за казанский "Рубин", московский "Локомотив", с которым в 2019 году стал обладателем Кубка России, а также за итальянский "Наполи". В составе сборной Грузии полузащитник провел 47 матчей, забил 20 мячей и отдал 10 голевых передач.