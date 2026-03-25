Названо условие для чемпионства "Локомотива" в РПЛ

Шансы на титул чемпиона страны в сезоне-2025/26 появятся у московского "Локомотива" только в том случае, если футболисты "Краснодара" и петербургского "Зенита" потеряют очки в оставшихся матчах Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ). Такое мнение ТАСС высказал бывший игрок сборной России Владислав Игнатьев.

В 22-м туре "Локомотив" дома разгромил тольяттинский "Акрон" со счетом 5:1. Столичная команда с 44 очками занимает 3-е место в турнирной таблице РПЛ. Отставание от лидирующего "Краснодара" составляет 5 очков, от "Зенита" - 4.

"Первый тайм [матча с "Акроном] получился каким-то хоккейным, все удары - шикарное исполнение, все в атакующей линии забили по мячу, на классе доиграли второй тайм, - сказал Игнатьев. - В плане задачи в РПЛ пока все выполняют, молодцы. Шансы на чемпионство? Если лидеры будут терять очки, то, конечно, есть шансы. Главное - не проигрывать, набирать очки с такими командами, как "Акрон", не терять очки с аутсайдерами - тогда можно будет на что-то рассчитывать".

В следующем туре, который состоится после паузы на матчи сборных, "Локомотив" 5 апреля в гостях сыграет против московского "Спартака".