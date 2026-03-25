Полузащитник московского «Локомотива» Алексей Батраков забил 12 голов в нынешнем сезоне Мир Российской Премьер-Лиги, четыре из которых – головой. Хавбек железнодорожников является лидером нынешнего сезона чемпионата России по этому показателю. Об этом сообщает телеграм-канал «РУСТАТ».

По информации статистического портала, Батраков нанёс всего семь ударов головой, пять из которых пришлись в створ ворот. Отметим, что рост полузащитника составляет 168 см. Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба забил три гола головой в РПЛ, при этом рост колумбийца составляет 188 см.

В нынешнем сезоне Алексей Батраков провёл 29 матчей за «Локомотив» во всех турнирах, в которых забил 16 голов и отдал девять результативных передач. По оценке Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 25 млн.