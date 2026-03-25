Экс-игрок клубов РПЛ высказался о работе тренера «Краснодара»

«Меня разрывает, когда говорят, что Мусаев не тренер. Общественность его недооценивает. Если ты слабый специалист, тебя быстро раскусят». Никитин о «Краснодаре»
Бывший защитник клубов РПЛ Алексей Никитин высказался о работе главного тренера «Краснодара» Мурада Мусаева.
«Быки» возглавляют турнирную таблицу Мир РПЛ на данный момент, набрав 49 очков в 22 матчах.
«Общественность недооценивает Мурада Мусаева. А когда еще кто-то говорит, что он не тренер, то меня просто разрывает. Ребят, Мусаев сделал «Краснодар» чемпионом и идет в лидерах второй год подряд. Если ты будешь слабым тренером, то тебя быстро раскусят и уберут через пять матчей. Мусаев – человек с правильными ценностями, не стесняется в выражениях. По нему видишь, что он может быть чем-то недоволен», – сказал Алексей Никитин.
