Экс-игрок клубов РПЛ высказался о работе тренера «Краснодара»

«Меня разрывает, когда говорят, что Мусаев не тренер. Общественность его недооценивает. Если ты слабый специалист, тебя быстро раскусят». Никитин о «Краснодаре»

Бывший защитник клубов РПЛ Алексей Никитин высказался о работе главного тренера «Краснодара» Мурада Мусаева.

«Быки» возглавляют турнирную таблицу Мир РПЛ на данный момент, набрав 49 очков в 22 матчах.

«Общественность недооценивает Мурада Мусаева. А когда еще кто-то говорит, что он не тренер, то меня просто разрывает. Ребят, Мусаев сделал «Краснодар» чемпионом и идет в лидерах второй год подряд. Если ты будешь слабым тренером, то тебя быстро раскусят и уберут через пять матчей. Мусаев – человек с правильными ценностями, не стесняется в выражениях. По нему видишь, что он может быть чем-то недоволен», – сказал Алексей Никитин.
